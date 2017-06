Angst vor Matura: Wiener Schüler drohte mit Bombe

Wie die "Heute" berichtet, hatte der Schüler den Brief samt Drohung am Gartenzaun der Schule in Währing deponiert. Als die bedrohliche Nachricht entdeckt wurde, wurde sofort die Polizei alarmiert.

Die Einsatzkräfte rückten samt Sonderkommando und Diensthund an und durchsuchten das Gymnasium "Marianum". Dabei wurde jedoch keine Bombe gefunden - die Matura fand anschließend mit eineinhalbstündiger Verspätung statt.