Angriff auf Ex- Miss sorgt für neuen Eklat in SPÖ

Nach den Debatten über diverse Kanzler- Videos und der Verhaftung des mutmaßlich kriminellen Wahlkampfmanagers Tal Silberstein war man in der SPÖ um Beruhigung bemüht. Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbicher sorgt aber persönlich für die nächsten Turbulenzen in der Partei: Weil er neue ÖVP- Nationalratskandidatinnen abwertend als "Ex- Missen ohne politische Konzepte" kritisierte, protestieren auch seine Parteifreundinnen in der SPÖ - das sei "frauenfeindlich" und "diskriminierend".