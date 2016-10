Angelique Kerber will '17 weniger Turniere spielen

Die Weltranglisten- Erste Angelique Kerber will 2017 weniger Tennis- Turniere bestreiten und sich auf die Saisonhöhepunkte konzentrieren. Das kündigte Kerber im Magazin "Sport Bild" an. "Geplant ist, in der kommenden Saison die Anzahl meiner Turnierteilnahmen zu reduzieren, damit ich mich optimal auf die großen Events vorbereiten kann", sagte die Deutsche kurz vor dem Saison- Finale in Singapur.