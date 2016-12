Angela Merkel entdeckt die 360- Grad- Kamera

"Aha. Und was macht die? Dreht die sich dauernd im Kreis, oder wie?", bohrte Merkel nach. Die deutsche Kanzlerin wollte außerdem wissen, ob es eine gute Idee sei, "wenn die so seitlich steht" und wem "dieser Apparat" eigentlich gehört. Die Antwort eines Technikers lautete: "Der CDU!" Merkel kanzelte diese Erklärung mit den Worten "Was wir alles haben. Na wunderbar …" und schließlich doch ihre Stellungnahme ab.

Merkel will sich beim CDU- Parteitag zum neunten Mal zur CDU- Vorsitzenden wählen lassen. Sie steht seit fast 17 Jahren an der Spitze ihrer Partei und will sie 2017 auch zum vierten Mal in den Bundestagswahlkampf führen.

Keine Gegenkandidatur zu Merkel

Vor zwei Jahren war die heute 62- Jährige mit 96,7 Prozent der Stimmen bestätigt worden. Ihr bestes Ergebnis stammt aus dem Jahr 2012. Damals kam sie auf 97,9 Prozent. Eine Gegenkandidatur gibt es - wie bei den vergangenen Wahlen - nicht.