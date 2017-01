Angeklagte: "Opfer wurde Lippe aufgeschlitzt"

Im Prozess um die Misshandlungen im deutschen Horror- Haus Höxter hat die angeklagte Angelika W. (47) am Dienstag erneut geschildert, wie das Paar (Angelika W. und ihr Ex- Mann Wilfried W.) eine Frau aus Magdeburg über Monate quälte. So soll der Frau gewaltsam kaltes Wasser eingeflößt worden sein, um ihr das Gefühl zu geben, zu ertrinken. Dazu sollen dem Opfer mit einer scharfen Gefäßkante die Oberlippe aufgeschlitzt worden sein.