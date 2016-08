Anel Hadzic wechselt zu Videoton nach Ungarn

Der oberösterreichische Ex- Ried- und Ex- Sturm- Spieler Anel Hadzic hat einen neuen Verein gefunden! Nach Ablauf seines Vertrags beim türkischen Erstliga- Absteiger Eskisehirspor heuerte der für das Nationalteam von Bosnien Herzegowina auflaufende Mittelfeldspieler beim ungarischen Spitzenklub Videoton Szekesfehervar an.