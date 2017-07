Andy Murray wird zum zweiten Mal Vater

Murray und Sears sind seit 2015 verheiratet und haben bereits eine einjährige Tochter Sophia. Sie wüssten "seit einiger Zeit" von der Schwangerschaft, antwortete Murray auf eine entsprechende Frage und ergänzte: "Aber ich möchte die Daten jetzt hier nicht diskutieren."

Seine Frau werde in den kommenden Tagen auch in Wimbledon sein, sagte Murray. Bei der Traditionsveranstaltung auf Rasen bestreitet der Vorjahressieger und Weltranglisten- Erste am Montag sein erstes Spiel.