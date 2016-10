Andy Murray triumphiert beim Turnier in Peking

Andy Murray hat das mit 4,16 Millionen Dollar dotierte Tennis- Turnier in Peking gewonnen. Der Weltranglisten- Zweite setzte sich im Endspiel des ATP- 500- Events am Sonntag gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 6:4, 7:6(2) durch. Für den Schotten war es sein bereits 40. Titel, der fünfte allein in diesem Jahr. Er hat in der ganzen Woche keinen Satz abgegeben.