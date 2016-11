Andreas Herzog im Visier des FC Ingolstadt!

Wie die "Bild"- Zeitung berichtet, sollen sich die derzeit mit gerade einmal zwei Punkten als Tabellenvorletzter dahinsiechenden Ingolstädter bisher nur Absagen von potenziellen Kandidaten geholt haben. Weder Ex-HSV- Trainer Bruno Labbadia noch Jos Luhukay, André Breitenreiter oder Michael Frontzeck hätten demnach Interesse am Trainerposten in Bayern gehabt.

Foto: GEPA

Anders sei die Angelegenheit bei Herzog, der in den vergangenen Tagen immer wieder als Nachfolger von Mike Büskens beim SK Rapid genannt worden war. Der 48- jährige Wiener, der auf Klubebene noch nie als Cheftrainer gearbeitet hat, könne sich ein Engagement durchaus vorstellen. Eine Freigabe vom US- Verband zu bekommen, für den er als Co- Trainer von "Chef" Jürgen Klinsmann werkt, sollte kaum ein Problem darstellen…

Andreas Herzog im Bild mit „Krone“-Reporter Peter Moizi (li.) Foto: krone.tv