"Anarchie!": Wolff geht auf "Bremser" Hamilton los

Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff hat am Sonntagabend die Möglichkeit von Sanktionen gegen Vize- Weltmeister Lewis Hamilton offen gelassen. "Anarchie funktioniert in keinem Team und in keinem Unternehmen", sagte der Wiener Formel- 1-Teamchef in Abu Dhabi. Hamilton war in der Schlussphase des Grand Prix entgegen Anweisungen aus der Box langsamer gefahren, um Nico Rosberg in Probleme zu verstricken. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Rennen!