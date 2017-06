Amputierter Zeh aus Hotelbar in Kanada gestohlen

Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat sich in Kanada zugetragen: In einer Hotelbar in Dawson City stahl ein Gast einen menschlichen, amputierten Zeh. Das Lokal will das schwärzlich verfärbte Körperteil wieder zurück - denn dieses ist die besondere Zutat im Sourtoe- Cocktail, der Spezialität des Hauses. Die Polizei ermittelt.