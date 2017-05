Amoktour mit acht Toten, "weil ich sie liebe"

"Ich sollte nicht mehr leben, nicht nach all dem, was ich getan habe", habe Willie Corey Godbolt dem "Clarion- Ledger" gesagt, während er mit mit Handschellen gefesselten Händen und umringt von Polizisten am Straßenrand im 34.000- Einwohner- County Lincoln County gesessen sei.

Wirr habe er dem Reporter der Zeitung die Abläufe der Wahnsinnstat geschildert. "Ich habe gerade mit meiner Frau, ihrem Stiefvater und ihrer Mama geredet, dass ich unsere Kinder mit heim nehmen möchte", so der 35- Jährige. Dann habe jemand die Polizei gerufen. "Jemand, der nicht mal in dem Haus wohnt. Das ist das, was sie machen. Sie mischen sich ein", beklagte sich der 35- Jährige.

Dieser Jemand habe den getöteten Hilfssheriff das Leben gekostet. "Es tut mir leid." Es sei seine Absicht gewesen, von der Polizei getötet zu werden, nicht die, einen Polizisten zu töten. "Er war einfach da", so Godbolt, während er darauf wartete, von der Rettung ins Krankenhaus gebracht zu werden. "Selbstmord durch Polizist, das war meine Absicht."

Willie Corey Godbolt wurde Sonntagfrüh festgenommen. Foto: Fox News

Blutiger Amoklauf an drei Häusern - auch Jugendliche tot

Er sei durch eine Kugel "aus dem Inneren des Hauses" getroffen worden, habe Godbolt den Polizisten, die ihn schließlich überwältigten, gesagt. Am ersten Schauplatz seines blutigen Amoklaufes sei das gewesen. Drei weitere Menschen sollten dort sterben, vier weitere an zwei anderen Tatorten.

Die Leiche des 36- jährigen Hilfssheriffs und drei tote Frauen wurden laut Polizeisprecher Warren Strain gegen Mitternacht in dem Örtchen Bogue Chitto gefunden. Der zweite Tatort liegt in der rund 16 Kilometer entfernten Bezirkshauptstadt Brookhaven, dort wurden die Leichen zweier Burschen gefunden. Ob sich dort tatsächlich ein 16- Jähriger kurzzeitig in der Gewalt des Amokläufers befand, ist unklar. An einer dritten Adresse, die ebenfalls in Brookhaven liegt, waren ein weiterer Mann und eine weitere Frau erschossen worden.

Ob der Mörder seine Opfer kannte, ist ebenfalls noch Gegenstand von Ermittlungen. Er habe es jedenfalls getan, weil er "seine Frau und seine Kinder und Bogue Chitto" liebe.

Polizisten nehmen Willie Corey Godbolt fest. Foto: AP

Godbold hat bereits ein langes Strafregister. Unter anderen wurde er wegen bewaffneten Raubüberfalls angeklagt: 2005 schlug er einen Mann mit einer Pistole nieder und stahl ihm Geld und Schmuck. Außerdem war er 2015 wegen zu schnellen Fahrens und Fahrens mit abgelaufenem Führerschein verhaftet worden.