Amokfahrt in NY: Wunder, dass nicht mehr passierte

Während seiner Amokfahrt erfasste der Honda desJährigen mehr als ein Dutzend Fußgänger.

Nachdem das Auto an einem Poller hängen blieb, stieg der Ex- Soldat aus und attackierte während seines Fluchtversuchs weitere Passanten. Der 26- Jährige wurde aber rasch von mutigen Passanten und Polizisten niedergerungen und verhaftet.

Der Amokfahrer Richard Rojas wurde noch am Times Square festgenommen. Foto: AP

Videos aus Überwachungskameras und Augenzeugenberichte legen den Verdacht nahe, dass Rojas möglichst viel Schaden anrichten wollte, um später von der Polizei erschossen zu werden. Ein Video, das einen Zusammenschnitt der schlimmsten Szenen zeigt, wurde allein auf Facebook über 32 Millionen Mal angesehen .

Tat vermutlich geplanter "Suicide by Cop"

Laut dem Nachrichtensender CNN sagte der Ex- Soldat bei seiner Festnahme, sein Leben sei vorbei und die Polizei hätte ihn erschießen müssen. Diese Art eines Selbstmordversuchs wird als "Suicide by Cop" (Selbstmord durch Polizist) bezeichnet. Nun werden Rojas Mord und 20- facher versuchter Mord sowie in fünf Fällen ein schweres Tötungsdelikt mit einem Fahrzeug vorgeworfen.

18- jährige Touristin vor Augen der Schwester getötet

Bei der Getöteten handelt es sich um eine 18- Jährige, deren 13 Jahre alte Schwester ebenfalls von dem Auto getroffen wurde und mit Verletzungen ins Krankenhaus kam.

Alyssa Elsmann (li.) kam bei der Wahnsinnstat ums Leben. Foto: AFP/Drew Angerer, AFP/JEWEL SAMAD, instagram.com

Stand unter Drogeneinfluss und hörte Stimmen

Dass Rojas unter Drogeneinfluss stand, ist laut Behörden bereits gesichert. In seinem Blut wurden Spuren von "K2", einer als synthetisches Marihuana oder auch "Spice" bekannten Droge, gefunden. US- Medien berichteten auch über eine mögliche psychische Erkrankung des Lenkers. Bei einer früheren Festnahme soll er von Stimmen in seinem Kopf gesprochen haben.

Richard Rojas war bereits öfters verhaftet worden, u.a. wegen Trunkenheit und bewaffneten Angriffen. Foto: AP

Den Behörden zufolge war Rojas 2015 und 2008 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Zudem wurde er diesen Monat verhaftet, weil er vor einem Besucher in seiner Wohnung in der Bronx ein Küchenmesser zückte. Während seiner Stationierung auf einem Militärstützpunkt in Jacksonville im Bundesstaat Florida von 2011 bis 2014 wurde er festgenommen, weil er mutmaßlich einen Taxifahrer angegriffen hatte.

Einen der am meisten bevölkerten Orte New Yorks ausgesucht

Der Times Square in Manhattan, an dem der Broadway die 7th Avenue kreuzt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen und ist einer der am meisten bevölkerten Orte New Yorks. In der Gegend liegen Büros, Geschäfte sowie viele Theater, Bars und Restaurants. Den Platz überqueren nach Zählungen der Times Square Alliance täglich rund 300.000 Menschen. An besonders belebten Tagen wurden sogar bis zu 480.000 Fußgänger gezählt.