Amerikaner fiebern heute Sonnenfinsternis entgegen

Die totale Sonnenfinsternis beginnt im Pazifik, 27 Minuten später trifft der Kernschatten dann gegen 19.16 Uhr MESZ Zeit im US- Bundesstaat Oregon auf Land. Nach gut 1,5 Stunden um 20.48 Uhr verlässt er die USA an der Ostküste wieder.

NASA streamt das Spektakel im Internet

Das Spektakel wird von zahlreichen wissenschaftlichen Versuchen begleitet sowie von der Erde und vom All aus gefilmt. Die NASA streamt die "Great Eclipse" am Abend live auf YouTube . Auch viele Fernsehsender bieten Live- Übertragungen an. Es ist die erste totale Sonnenfinsternis von Küste zu Küste in den USA seit 99 Jahren.

Schutzbrillen für die Sonnenfinsternis Foto: AP/Atlanta Journal-Constitution

Die Amerikikaner feiern "ihre" Sonnenfinsternis, die "Great American Eclipse", die heuer nur auf dem US- Festland zu sehen ist, mit zahlreichen Veranstaltungen. Schulen bleiben am Montag teilweise geschlossen, und Millionen Menschen machen sich auf den Weg in den "Pfad der Totalität", jene Schneise, in der die Sonne komplett verdunkelt sein wird. Hotels etwa alleine in Salem im US- Bundesstaat Oregon rechnen dank des zweiminütigen Naturschauspieles mit bis zu neun Millionen Dollar Mehreinnahmen. Einziger Unsicherheitsfaktor: die Wolkendecke. Diese könnte vor allem in den Küstenregionen die Freude trüben.

Flüge und Kreuzfahrten im Zeichen der SoFi

Wer dabei auf Nummer sicher gehen will, hat längst ein Ticket für einen der speziellen Charterflüge gebucht, die die Sonnenfinsternis entlangfliegen. Oder man hatte Glück und ist Passagier des Fluges Southwest 1368 - dieser Linienflug ist rein zufällig exakt zum richtigen Zeitpunkt im Mondschatten unterwegs. Selbst eine eigene Kreuzfahrt wird zu Ehren der Sonnenfinsternis veranstaltet, mit an Bord: Bonnie Tyler. Sie wird auf dem Luxusliner "Oasis of the Sea" während der völligen Finsternis ihren Welthit "Total Eclipse of the Heart" singen.