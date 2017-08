Ameisen- Art nach Ex- US- Präsident Obama benannt

Biologen des Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) im Süden Japans ehrten mit der Namensgebung den früheren US- Präsidenten für seine Beiträge zu Erhaltung der globalen Artenvielfalt, wie das Institut am Mittwoch in einer Aussendung erklärte.

Foto: ZooKeys

Die Forscher benannten auch zwei weitere seltene Ameisenarten nach bekannten Männern: Die Ameise "Zasphinctus sarowiwai" erinnert an den nigerianischen Autoren und Umweltaktivisten Ken Saro- Wiwa, der nach einer Kampagne gegen Ölbohrungen 1995 hingerichtet worden war. Die dritte Ameisenart benannten die Biologen des OIST nach dem Biologen Edward O. Wilson und ehrten ihn damit unter anderem für seine Beiträge zur Biologie der Ameisen und zur Erhaltung der Artenvielfalt.

Die Forscher an der japanischen Universität stellten mit Hilfe von Scan- Technik 3D- Avatare der Ameisenarten her, um ihnen und ihren berühmten Namensgebern zur "Unsterblichkeit" zu verhelfen. Sie berichteten über die Ameisen im Fachjournal "Zookeys".