Amal Clooney macht sich für IS- Opfer im Irak stark

Die schöne Juristin hat sich zum Lebensziel gesetzt, den IS für seine Kriegsverbrechen in die Verantwortung zu ziehen. Am Mittwoch gab Großbritannien bekannt, dass es mit dem Irak an einer Resolution arbeitet, die Möglichkeiten einräumen soll, IS- Verbrechen zu untersuchen und strafrechtlich verfolgen zu lassen. Der irakische Außenminister Ibrahim Jafari warf dem IS in einem Brief "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vor.

George Clooney und seine Amal Foto: AFP

Die britische Vertretung bei der UNO bestätigte die Angaben. Den Dschihadisten dürfe "kein Versteck" geboten werden, hieß es. Die britische Menschenrechtsanwältin Amal Clooney betonte: "Die Jesiden und andere IS- Opfer verlangen Gerechtigkeit." Sie verdienten nichts weniger als ein Verfahren vor einem Gericht, betonte die Frau von US- Schauspieler George Clooney. Gegenüber "People.com" meinte die Juristin: "Ich hoffe, dass der Brief der irakischen Regierung der Beginn des Endes für Straffreiheit für Massenmord und andere Verbrechen ist, die der IS im Irak und anderen Teilen der Welt begangen hat."

Clooney: Millionen für Bildung syrischer Kinder

Anfang August zeigte Amal Clooney ihr großes Herz und soziales Engagement. Rund einen Monat nach der Geburt ihrer Zwillinge spendete sie gemeinsam mit Ehemann George drei Millionen Euro für Bildungsprojekte für syrische Kinder .