Am Wochenende zeigt sich Herbst von bester Seite

Im Südosten und ganz im Osten Österreichs überwiegt am Freitag nochmals die starke Bewölkung und erneut regnet es gebietsweise. Die Schneefallgrenze kann zwar vorübergehend bis gegen 600 Meter sinken, doch im Laufe des Tages steigt sie meist deutlich über 1000 Meter. Im übrigen Österreich sind zwar einige Auflockerungen mit Sonne zu erwarten, doch im Nordwesten ziehen auch ein paar teils kräftige Regen- und Schneeschauer durch, bei einer Schneefallgrenze um 1100 Meter. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig aus West bis Nordost. Die Frühtemperaturen reichen von minus drei bis sechs, die Tageshöchstwerte von fünf bis zwölf Grad.

Foto: APA/dpa-Zentralbild/Arno Burgi

Am Samstag hält sich besonders im Süden hochnebelartige Bewölkung teils zäh, sonst machen sich gebietsweise Restwolken bemerkbar. Im Laufe des Tages scheint fast überall zumindest zeitweise die Sonne, dazu bleibt es trocken. Der Wind weht im Nordosten anfangs mäßig aus West, sonst hingegen meist nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei minus vier bis sieben, die Tageshöchstwerte bei sieben bis 13 Grad.

Sonntag: Vor allem im Norden und Nordosten, aber auch im Süden kann sich über den Niederungen und einigen Tallagen zäher Nebel oder Hochnebel halten. Sonst ist es recht sonnig, nachmittags ziehen von Südwesten her Wolken auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen sind bei minus eins bis vier Grad erreicht, die Tageshöchstwerte je nach Sonnenscheindauer bei sechs bis 16 Grad.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Mit föhniger Süd- bis Südwestströmung wird es zum Wochenbeginn am Montag vielerorts noch milder als zuletzt. Über den Niederungen, vor allem in der Osthälfte Österreichs, aber auch im Süden halten sich jedoch einige Nebel- und Hochnebelfelder bis weit in den Tag hinein und dort bleibt es dementsprechend kühl. Sonst überwiegt recht sonniges Wetter mit nur hohen Wolkenfeldern. Südlich des Alpenhauptkammes, speziell in Osttirol, bleibt es eher trüb durch kompakte, tiefe Bewölkung. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen sind mit zwei bis zehn Grad wieder im Plusbereich, die Tageshöchstwerte liegen je nach Nebel- oder sonniger Föhnlage zwischen acht und bis zu 20 Grad.

Am Dienstag hält sich im Nordosten, aber auch im Süden teils zäher Nebel oder Hochnebel, erst nachmittags lockert es dort gebietsweise auf. Sonst startet der Tag sehr sonnig, im Tagesverlauf ziehen von Westen aber Wolken und Regenschauer auf. Der Wind weht anfangs teils mäßig aus Süd, nachmittags zunehmend aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen erreichen vier bis zwölf, die Tageshöchstwerte 13 bis 22 Grad.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER