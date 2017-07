Am Wochenende kommt der Sommer wieder zurück

Freunde zahlreicher Sonnenstunden und lauer Sommerabende müssen die kommenden Tage noch in den sauren Apfel beißen. So kommt es am Mittwoch laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in weiten Teilen des Landes zu gewittrigen Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen gerade einmal 23 Grad.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Auch der Donnerstag zeigt sich noch nicht von seiner Schokoladenseite. Im Westen scheint dann zwar schon teilweise die Sonne, der Rest Österreichs präsentiert sich jedoch weiterhin in trübem Grau. Im Südwesten sind aber immerhin schon Temperaturen bis zu 26 Grad zu erwarten.

Am Freitag ist die Durststrecke für alle Sommer- Fans dann aber endlich wieder überstanden: Die Sonne zeigt sich wieder im ganzen Land, der Süden und Südosten sind dabei besonders positiv hervorzuheben. Das Thermometer kraxelt im Laufe des Tages sogar wieder auf bis zu 29 Grad - und so bleibt es dann auch das ganze Wochenende.

Foto: APA/SARAH KVECH

Hitzwelle im August erwartet

Sommerlich geht es dann auch in den August: Laut Prognose erwartet uns sogar eine weitere Hitzewelle. "Die aktuelle Saisonprognose lässt für weite Teile Österreichs deutlich überdurchschnittliche Augusttemperaturen erwarten", heißt es auf der Facebook- Seite der ZAMG.

Während die einen in Anbetracht dieser Vorhersage schon wieder die Badehose auspacken, planen die Hitzeverweigerer nun wahrscheinlich ein Wochenende in verdunkelten Räumen. Doch Kopf hoch: Der Sommer hält sicher noch so einige Auf und Abs für uns bereit, da ist bestimmt für jeden das perfekte Wetter dabei …

Dieser Mops ist wohl kein Freund der Hitze ... Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte