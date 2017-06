Alysia Montano startet mit Babybauch bei US- Trials

Montano möchte darauf aufmerksam machen, dass Frauen auch während ihrer Schwangerschaft nicht auf Sport verzichten müssen. Schon 2013 war sie bei den WM- Trials am Start und in der 34. Woche schwanger. Einen Monat später brachte sie ihre Tochter Lineea völlig gesund zur Welt. "Wenn sie einmal Läuferin wird, dann wird sie genau in diesem Takt rennen, den sie damals in meinem Bauch gespürt hat", scherzte die Lauf- Mama.

Bei Temperaturen um 43 Grad ist sie nun wieder über 800 m am Start. Mit einer Zeit von 2:21,40 Minuten landete Montano zwar abgeschlagen auf dem letzten Platz, ist aber trotzdem die schnellste schwangere Läuferin überhaupt. "Ich fühle mich grossartig", betonte Montano. Kritik, dass der Sport dem Baby schaden könnte, weißt sie vehement zurück: "Ich habe herausgefunden, dass Training in der Schwangerschaft besser für Mutter und Kind ist."

Sie hat alles mit den Ärzten abgesprochen: "Ich habe einfach getan, was ich immer getan habe, und mich dabei sehr gut gefühlt."