Alter Reisebus von Unbekanntem in Brand gesetzt

Eigentlich hätte der ausrangierte Reisebus bei einer Übung der Feuerwehr gelöscht werden sollen, doch in der Nacht auf Freitag trat in der Nähe von Graz plötzlich der Ernstfall ein: Eine Person hatte das beim Rüsthaus abgestellte Fahrzeug in Brand gesetzt. Da weitere Busse danebenstanden, sei durch den raschen Löscheinsatz "eine Katastrophe verhindert" worden, hieß es von der Einsatzleitung.