Alte Parkscheine: Jetzt bahnt sich Rechtsstreit an

Am 30. Juni 2017 ist die Rückgabe- und Umtauschfrist für alte Parkscheine in Wien abgelaufen. Wer das vergessen hat, sitzt jetzt auf "Altpapier". Auch viele Firmen, die Parkscheine hundertstückweise kauften, sind betroffen, weil der Rückgabetermin übersehen wurde. Bahnt sich jetzt ein Rechtsstreit an?