"Alte Dame" Kirchi: "Habe Jungen in A... getreten"

Bronze für Michi Kirchgasser in der Kombi! In der gemeinsamen Liftfahrt mit Lindsey Vonn vor dem Slalom hatten sie einander als "alte Damen bezeichnet". Zu krone.tv sagte die 31- jährige Kirchgasser nach dem Rennen in St. Moritz: "Aber ich habe gezeigt, dass ich den Jungen ab und zu doch noch in den A... treten kann" (siehe Video oben).