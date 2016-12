Altach- Fans bewarfen Canadi mit Steinen und Bier

Weniger wegen einiger Altach- Fans, die in der aufgeheizten Stimmung nach der Pause ihren Ex- Coach von der Tribüne aus mit Steinen und Bier bewarfen ("Das war nicht so lässig, aber es waren nur ein paar Trotteln"). Viel mehr wurmte Canadi das 1:3, wobei er auch Schuldige nannte: "Joelinton sollte bei den Standards auf Netzer aufpassen." Was dieser unterließ: "Nicht nur bei den beiden Toren", ärgerte sich der Coach. Dessen erste Liga- Bilanz für Grün- Weiß dürftig ist: sieben Punkte aus sechs Spielen! "Wir wissen, dass es keine leichte Situation ist, müssen daraus lernen." Während sein früherer "Co" Werner Grabherr Altach zur Winterkrone führte. Canadi: "Freut mich für die Region, an 29 Zählern hatte ich meinen Anteil."

Foto: GEPA

Selbstkritisch zeigte sich Christopher Dibon: "Wir wissen, dass wir keinen guten Herbst gespielt haben." Als Fünftem fehlen Rapid bereits zehn Punkte auf den Vierten Austria. Offensichtlich ist, dass speziell im Angriff die Qualität fehlt: Kvilitaia und Joelinton kamen im Herbst gerade mal auf je drei Tore - was beide in Altach ablieferten, war nicht ligareif.

Und auch Strebinger sorgte mit seinem Patzer vorm 0:1 dafür, dass das Gerücht Andreas Lukse weiter durch Hütteldorf schwirren wird. Der Altach- Goalie blieb am Sonntag auch nach dem Match zurückhaltend: "Die Ausstiegsklausel gilt für jeden Verein - nicht nur für Rapid."

Christian Reichel, Kronen Zeitung