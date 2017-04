Altach daheim gegen ersatzgeschwächte Admira 0:0

Der SCR Altach ist am Samstag in der 30. Bundesliga- Runde vor eigenem Publikum gegen die Admira nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die Vorarlberger sind nun schon seit 486 Minuten und damit so lange wie noch nie im Oberhaus ohne Torerfolg. Aus den jüngsten fünf Runden schauten nur zwei Punkte für den Winterkönig heraus.