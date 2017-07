Alt- Meister van Persie fehlt gegen Sturm

S turm-

Coach Franco Foda hat, da Fenerbahce noch keine Pflichtspiele bestritten hat, die Testspiele analysiert. Schwächen hat der Deutsche dabei nicht gefunden. "Da sah man ihre Spielstärke und die Qualität in der Defensive", erklärte Foda am Mittwochabend in der Pressekonferenz.

Die Ausfälle von Robin van Persie (Knie), Simon Kjaer (Oberschenkel) und anderer Spieler könne Fenerbahce durchaus wettmachen, glaubt Foda. Für den Sturm- Coach ist Fenerbahce, der Dritte der Türkei, der "haushohe Favorit". Trotzdem habe es in den vergangenen Jahren immer wieder der Außenseiter geschafft, so Foda.

Etablierte Kräfte fehlen

Fenerbahce- Trainer Aykut Kocaman steht neben Robin van Persie auch Fernandao im Angriff nicht zur Verfügung. Somit fehlen Fenerbahce in der Offensive die spielstärksten Akteure. Der erst 20- jährige Ahmethan wird wohl zu seinem internationalen Debüt kommen.

Kocaman bezeichnete Sturm Graz als gutes Kollektiv und harten Gegner. "Aber wir wollen unbedingt in die Gruppenphase", sagte der Coach. Fenerbahce wird von 1.500 Fans im Auswärtssektor und einer unbekannten Zahl auf den übrigen Rängen unterstützt werden. Wegen der Ausfälle macht sich Kocaman keine Sorgen. "Wir haben genug Alternativen."