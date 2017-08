Alt- LH Pröll bei Fahrradunfall schwer verletzt

Pröll unternahm in seiner Heimat einen Ausflug mit seinem Fahrrad. Seine 60 Kilometer lange Tour führte ihn von Radlbrunn durch das Kamptal bis zum Manhartsberg und wieder retour. Am Heimweg passierte das Unglück: Unweit von Radlbrunn hatte der langjährige Politiker Querverkehr am Radweg und wollte anhalten. Doch konnte er die Klicks seiner Fahrradschuhe nicht aus den Pedalen lösen und stürzte.

Erwin Pröll und seine Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner bei Prölls letztem Landesparteitag Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Pröll erlitt bei dem Sturz mehrere Knochenbrüche, unter anderem im Beckenbereich. Er hatte aber Glück im Unglück und musste nicht operiert werden.

Erwin Prölls letzter Landesparteitag als Chef der ÖVP Niederösterreich Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

"Jetzt heißt es durchbeißen!"

Außerdem ist er schon wieder zu Hause und am Weg der Besserung. Im Gespräch mit der "Krone" zeigt er sich kämpferisch: "Ich muss jetzt Geduld aufbringen. Jetzt heißt es durchbeißen!"

