Alpinist in Tirol von Lawine verschüttet - tot

Ein Lawinenabgang am Hintertuxer Gletscher in Tirol hat am Sonntagnachmittag ein Todesopfer gefordert. "Eine zweite verschüttete Person konnte verletzt, aber lebend geborgen werden", teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die beiden Alpinisten waren mit Steigeisen am Olperer Nordgrad unterwegs, als sich die Lawine löste.