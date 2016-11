"Alpen- Mordor"- Sager schadet Van der Bellen

Vor einer Machtübernahme durch die FPÖ und vor einer "Art Alpen- Mordor", also dem Land allen Übels in "Herr der Ringe", hat kürzlich Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen gewarnt. Für die Sprachforscherin Elisabeth Wehling könnte der "Alpen- Mordor"- Sager dem Ex- Grünen- Chef schaden.