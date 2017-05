Alle Augen auf ihm: Was macht Sebastian Kurz?

Diesen Verdacht äußerte Generalsekretär Werner Amon angesichts der jüngsten Ereignisse und zählte diese auch auf: Dauerinszenierung und Wahlkampf- Aktivitäten des Regierungspartners und Attacken gegen Außenminister Kurz am Rande des Ministerrats am Dienstag . Kern müsste daher "garantieren", dass es zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe kommt und er "vertrauensbildende Maßnahmen" setzt, wie etwa die Wiedereinführung des Pressefoyers durch die Regierungsspitzen. Dann stünde einer echten Reformpartnerschaft nichts im Wege, so Amon.

ÖVP-Generalsekretär Werner Amon Foto: APA/Roland Schlager

Gespanntes Warten bei der Opposition

Ob es zu so einer Partnerschaft tatsächlich kommt, oder doch Neuwahlen am Ende herausschauen, hängt auch von der Reaktion des derzeitigen Außenministers ab. Nimmt er das Angebot des Kanzlers an? Alle Augen sind auf Kurz gerichtet. Die Oppositionsparteien halten es vor Spannung kaum mehr aus und üben sich bereits in deftigen Sagern. So forderte FPÖ- Generalsekretär Kickl, "Brutus Kurz" möge sich endlich aus der Deckung wagen.

Herbert Kickl, FPÖ Foto: APA/Robert Jäger

Kickl: "Königsmord eine Spezialdisziplin der ÖVP"

"Wer den Anspruch stellt, in Österreich Kanzler werden zu wollen, darf sich nicht länger hinter Herrn (ÖVP- Innenminister Wolfgang, Anm.) Sobotka verstecken, sondern wird hoffentlich noch den Mumm haben, die Obmannschaft in der eigenen Partei und den Vizekanzler in der Regierung zu übernehmen", forderte Kickl. Mitterlehners Rückzug sei für Kenner der Volkspartei "seit Längerem" absehbar gewesen, meinte der FPÖ- General - sei doch der "Königsmord" eine "Art Spezialdisziplin" in der Volkspartei. Den "offenen und ehrlichen Worten" des Vizekanzlers zollte Kickl Respekt - "auch wenn seine Einsicht zum Zustand der Partei und der Regierungskonstellation reichlich spät gekommen ist".

Glawischnig: "Weist Kurz Quertreiber in die Schranken?"

Grünen- Chefin Eva Glawischnig äußerte Bedauern über den Rücktritt Mitterlehners. "Ich habe großen Respekt vor dieser sehr persönlichen Entscheidung. Er hat immer versucht - trotz aller Koalitionsquerelen und parteiinternen Querschüssen - an dringend notwendigen Reformen für Österreich zu arbeiten." Mit Mitterlehner scheide ein Politiker aus all seinen Ämtern, "der für einen konstruktiven Kurs bekannt war". Wenn es dem schon lange als neuen ÖVP- Chef gehandelten Sebastian Kurz nicht gelinge, die Störaktionen aus den eigenen Reihen in Griff zu bekommen, sei ein Scheitern der Koalition nur eine Frage der Zeit, so Glawischnig. Sie warte nun "mit Spannung auf die Entscheidung von Sebastian Kurz" - ob dieser die Verantwortung übernimmt und damit "die bisher von ihm geduldeten Quertreiber in der ÖVP" in die Schranken weist oder sein Glück in Neuwahlen sucht.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Strolz: "Mitterlehner Opfer des verkrusteten Systems"

Für NEOS- Chef Matthias Strolz hat der Rücktritt Mitterlehners gezeigt, dass das "alteingesessene System" "am Ende" sei. "Mitterlehner ist nur ein weiteres Opfer dieses verkrusteten Systems", sagte Strolz in einem Facebook- Beitrag. Auf menschlicher Ebene tue es ihm leid, denn Mitterlehner sei in sachpolitischen Fragen immer ein guter Ansprechpartner gewesen, zollte auch er dem scheidenden ÖVP- Chef Respekt. Als "konstruktiven Politiker" würdigte Team Stronach- Klubobmann Robert Lugar den Vizekanzler. "Er ist aber letztlich an seiner ÖVP mitsamt ihren Grabenkämpfen gescheitert."

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Häupl: "Regierung und Opposition zugleich ist nicht möglich"

Der mit seinem "Ordnungsruf" an die ÖVP zuletzt ins Bild gerückte Wiener Bürgermeister Michael Häupl stellte die Schwarzen vor die Wahl, entweder die "ausgestreckte Hand" Kerns anzunehmen oder Opposition und damit eine Neuwahl anzustreben. Denn Regierung und Opposition "in einem" zu sein, sei nicht möglich, befand er am Mittwoch im Gespräch mit dem ORF- Wien und der APA.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Der Stadtchef wurde vom Rücktritt des ÖVP- Chefs durchaus überrascht, wie er gestand: "Ich bedauere insbesonders, dass der Herr Vizekanzler als Wissenschaftsminister zurückgetreten ist. Weil ich glaube, er hat gerade diesen Themenbereich sehr gut gemacht." Bei der Obmannsuche habe sich die SPÖ nicht einzumischen, betonte Häupl, fügte aber dennoch hinzu: "Wenn sich Herr Sobotka durchsetzt, dann, denke ich, wird es schwierig."