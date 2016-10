Alkolenker baute mit Tochter (8) im Auto Unfall

Seinen Führerschein ist der Alko- Papa jetzt los, muss froh sein, dass er seine Tochter noch in den Arm nehmen kann! Denn der Unfall hätte auch anders ausgehen können, bei dem der betrunkene Innviertler beim Linksabbiegen in Gilgenberg den entgegenkommenden Pkw eines Vaters aus St. Johann am Walde übersehen hatte.

Der Wagen krachte gegen die Beifahrerseite, wo die achtjährige Tochter des betrunkenen Geretsbergers saß. Zum Glück ging der Unfall glimpflich aus, das Baby des schuldlosen Lenkers musste zur Sicherheit ins Krankenhaus zur Beobachtung.