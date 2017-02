Alko- Babysitter ging mit Kind (8) auf Sprayertour

Rücksichtslos und unverantwortlich agierte der Babysitter am Wochenende in Trumau. Der Arbeitslose hinterließ nicht nur eine Spur der Verwüstung im ganzen Ort, sondern zog auch noch seinen erst achtjährigen Schützling in die Serie von Straftaten mit hinein.

Achtjähriger musste Babysitter auf Tour begleiten

Eine Bekannte hatte den jungen Mann gebeten, für eine Nacht auf ihr Kind aufzupassen, doch mit diesem Resultat hat die Mutter wohl nicht gerechnet. Der Täter betrank sich, schnappte sich Spraydosen und verunzierte Autos sowie Hausmauern mit roter, schwarzer und silberner Farbe. Der Bub, auf den er achten sollte, musste den 22- Jährigen auf seiner Graffititour auch noch begleiten.

Geschickte Ermittlungen führten die Polizei schließlich auf die richtige Spur. Im Verhör gab der 22- Jährige an, dass das Kind nur zugesehen habe. Dennoch wurde die Jugendwohlfahrt eingeschaltet.

Josef Poyer, Kronen Zeitung