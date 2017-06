Alexandra und Kerstin nach Brust- OP "total happy"

Die Aktion "Tutti Kompletti" von "Kronehit" sorgt österreichweit für Diskussionen! Unsere Radio- Kollegen hatten als Muttertagsaktion Brust- OPs an Mutter und Tochter vermittelt - 1000 Duos meldeten sich an. Und auch nach dem OP- Termin ebbt die Diskussion nicht ab. Der Radiosender schießt allerdings auch in Richtung SPÖ zurück, die die Aktion als "geschmacklos" bezeichnet hatte: Gerade die Sozialdemokraten seien nämlich mitverantwortlich dafür, dass bei krebsbedingten Brustoperationen die Krankenkasse keine Kosten übernimmt. Die beiden Patientinnen sind jedenfalls happy!