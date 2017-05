Alexander Labak wird Chef der Casinos Austria

Labak wird am 1. Juni zunächst Vorstand bei den Casinos Austria. Am 1. Juli soll er dort Generaldirektor und zugleich Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Lotterien werden. In der Chefetage der Casinos Austria werden ihm Bettina Glatz- Kremsner und Dietmar Hoscher zur Seite stehen. Hoschers Vertrag, der Ende 2017 ausgelaufen wäre, wurde am Donnerstag ebenfalls bis Ende 2019 verlängert. Im Vorstand der Lotterien wird neben Labak auch Glatz- Kremsner vertreten sein.

Alexander Labak Foto: Casinos Austria

Da der Vertrag von Vorstandsdirektorin Glatz- Kremsner noch eine Laufzeit bis Ende 2019 hat, werden die Mandate von Labak und Hoscher diesem Datum angepasst, so das Unternehmen. Darum werde Labaks Vertrag zunächst nur zweieinhalb Jahre laufen.