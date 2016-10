Alessandro Schöpf hofft auf Fixplatz im ÖFB- Team

Beim deutschen Bundesligisten Schalke 04 hat Alessandro Schöpf zuletzt den Sprung zum Stammspieler geschafft, nun brennt der Tiroler auch auf einen Platz in der Startformation des ÖFB- Nationalteams. Die nächsten Gelegenheiten dazu bieten sich Österreichs einzigem EURO- 2016- Torschützen in den anstehenden WM- Qualifikationspartien am Donnerstag gegen Wales und am Sonntag in Serbien.