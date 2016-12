Aleppo völlig unter Kontrolle der syrischen Armee

"Jeder" werde Ost- Aleppo noch in der Nacht auf Mittwoch verlassen, teilte ein Sprecher der Gruppe Ahrar al- Sham, eine der wichtigsten Aufständischen- Gruppen, am Dienstagnachmittag mit. Das würde bedeuten, dass alle 100.000 Menschen, bewaffnete Aufständische und ihre Familien, die bislang noch im Osten der umkämpften Stadt festsitzen, innerhalb weniger Stunden evakuiert werden.

Aus syrischen Regierungskreisen hieß es, die Rebellen sollten die Stadt in Richtung der von oppositionellen Milizen kontrollierten Provinz Idlib verlassen. Ein Vertreter des syrischen Militärs bestätigte, dass für Aleppo eine Feuerpause vereinbart wurde. Die Rebellen würden ab Mittwoch um 4 Uhr MEZ das von ihnen zuletzt noch gehaltene Gebiet im Osten der Großstadt räumen, sagte der Insider. "Das ist also fast das Ende", sagte der russische UN- Botschafter Tschurkin der Agentur Tass zufolge.

Aleppo hat sich zu einem Symbol in dem mehr als fünf Jahre andauernden Bürgerkrieg entwickelt. Fast seit Beginn der Kämpfe war die Stadt geteilt: Das Regime kontrollierte die westlichen Stadtviertel, Rebellen den Osten. Aleppo ist die größte Stadt im Norden Syriens und war vor dem Krieg eine wichtige Handelsmetropole. Zudem kommt ihr auch eine wichtige strategische Bedeutung zu.

Mit dem endgültigen Sieg über die Rebellen in Ost- Aleppo würde der Spielraum der syrischen Armee und ihrer Verbündeten enorm wachsen. Ein entscheidendes Schlachtfeld fällt weg, die Armee kann sich dann auf die anderen Fronten im Land konzentrieren. Der Kampf um Aleppo hat viele Kräfte gebunden. Zudem kontrolliert das Regime nach dem Abzug der Rebellen wieder eine wichtige Achse von Nordsyrien Richtung Süden bis in die Hauptstadt Damaskus.

Symbolische Bedeutung für Assad

Mit der vollständigen Rückeroberung Aleppos hätte Machthaber Bashar al- Assad wieder alle wichtigen Großstädte im Land unter Kontrolle. Angefangen von Aleppo im Norden über Homs bis zur Hauptstadt Damaskus würde die Armee dann wieder die Gebiete Syriens kontrollieren, in denen die meisten Menschen leben. Die komplette Einnahme einer Metropole, die fast fünf Jahre lang heftig umkämpft war, wäre eine Demonstration der Macht Assads - trotz der Hilfe durch Syriens Verbündete.

Die Front zwischen Ost- und West- Aleppo war lange Zeit fast statisch. Erst mit dem Eingreifen Moskaus und der Luftunterstützung durch die russische Armee verschoben sich die Frontverläufe innerhalb der Stadtgrenzen. Wie verwundbar die Armee von Assad ohne die Unterstützung seiner Verbündeten Russland und der schiitischen Hisbollah ist, hat der überraschende Einmarsch der Terrormiliz Islamischer Staat in der zuvor von Regierungstruppen beherrschten antiken Stadt Palmyra in Zentralsyrien gezeigt.

Nun baldiges Ende des Bürgerkriegs?

Ziehen die Rebellen nun tatsächlich aus Aleppo ab, wäre der Sieg über die Aufständischen in der Stadt sicherlich ein Wendepunkt in dem andauernden Krieg. Dessen Ende bedeutet das aber noch lange nicht. Der IS kontrolliert weiter größere Gebiete in Zentral- und Ostsyrien. Verschiedene Rebellengruppen halten Gebiete in ländlicheren Regionen. Unter diesen Gruppen - von moderaten bis zu islamistischen Gruppierungen - könnten sich jetzt neue Bündnisse ergeben. Zudem könnten einzelne Gruppen dazu übergehen, gezielt Anschläge zu verüben. Zu viele unterschiedliche Interessen und Gruppen spielen in Syrien mittlerweile eine Rolle, als dass das Ende einer Schlacht auch das Ende des Krieges bedeuten würde.