Aleppo nun vollständig unter Assads Kontrolle

In der Live- Übertragung des regierungstreuen Kanals Al- Mayadeen waren Freudenschüsse zu hören. Wenn die regimetreuen Truppen in die bisherigen Rebellengebiete vorgerückt sind, ist Aleppo das erste Mal seit 2012 wieder vollständig unter Kontrolle der Regierung und ihrer Verbündeten. Aleppo gehörte im fast sechs Jahre dauernden Bürgerkrieg zu den am stärksten umkämpften Gebieten.

Foto: APA

35.000 Menschen haben Ost- Aleppo verlassen

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben seit dem Beginn der Evakuierung Ost- Aleppos vor einer Woche mindestens 35.000 Menschen Ost- Aleppo verlassen. Die gewöhnlich gut informierte Beobachtungsstelle berichtet dagegen von maximal 27.000 Menschen, darunter 7000 Kämpfer der Rebellen. Sie wurden in Gebiete unter Kontrolle von Rebellen südwestlich von Aleppo gebracht.

Mit dem Ende der Kämpfe in Aleppo ist der Bürgerkrieg in Syrien nicht zu Ende. Das Land ist weiter in Herrschaftsgebiete der Regierung, der Kurden, diverser Rebellen und der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) unterteilt. Türkische Truppen und verbündete Milizen rücken in blutigen Kämpfen gegen den IS und gegen die Kurden vor. Ein US- geführtes Bündnis fliegt Angriffe gegen die Extremisten.

Begleitet von ihrer Mutter Fatemah Alabed ist Bana am Montag im Umland von Aleppo eingetroffen. Foto: ASSOCIATED PRESS

Russische Luftwaffe und Iran- Milizen unterstützen Regierungstruppen

In den vergangenen Wochen hatten die syrische Armee und ihre Verbündeten den allergrößten Teil der von oppositionellen Milizen beherrschten Viertel Aleppos eingenommen. Regierung und Regimegegner einigten sich daraufhin auf den Abzug der Kämpfer und Zivilisten aus den letzten Rebellengebieten - die Evakuierung wurde wegen Unstimmigkeiten jedoch mehrfach ausgesetzt. Ihren Sieg über die Rebellen in Aleppo hatten die syrischen Truppen mit Hilfe der russischen Luftwaffe und mit vom Iran ausgerüsteten schiitischen Milizen erkämpft.