Aleppo: "Die Kinder haben aufgehört zu weinen"

Kateabs Aufnahmen sind im letzten noch halbwegs funktionierenden Spital im Osten Aleppos entstanden, wo sie mit ihrem Mann (einem Arzt), ihrer elf Monate alten Tochter, einer Handvoll medizinischen Personals, einem Dutzend Rebellen sowie zahlreichen Verletzten festsitzt. "Aleppo ist in einer düsteren Phase und die Zahl der Überlebenden sinkt. Und das sind die Letzten der Letzten", sagt die 25- Jährige. "Aleppo ist ein Ort, an dem die Kinder aufgehört haben zu weinen", so die renommierte Filmmacherin, die bereits zweimal mit einem Amnesty Award ausgezeichnet wurde.

"Oh Gott, alle meine Kinder sind tot"

In Kateabs Video kommt unter anderem eine Frau namens Um Fatima zum Wort. Sie ist die einzige überlebende Erwachsene dreier Familien, deren Wohnblock durch syrische oder russische Bomben getroffen wurde. "Ich weiß nicht, womit Assad uns getroffen hat. Wir schliefen zu Hause. Plötzlich stürzte das gesamte Gebäude auf uns. Oh mein Gott, alle meine Kinder sind tot", erzählt die blutverschmierte Frau.

Um Fatima überlebte einen Bombenangriff auf ihren Wohnblock. Foto: twitter.com

Wenig später kommt ein Nachbarsbub namens Mahmoud ins Bild, der ein Stockwerk über Um Fatima gewohnt hat. In seinen Händen hält der Teenager seinen kleinen Bruder Ishmael Mohammed. Das Gesicht des einen Monat alten Babys scheint das einzig Friedliche in dem ganzen Durcheinander zu sein, doch das täuscht - Ishmael ist unter den Trümmern des Hauses erstickt. Doch Mahmoud will den Körper seines Bruders nicht loslassen.

Mahmoud mit seinem toten Bruder Ishmael Mohammed Foto: twitter.com

Tausende Menschen warten auf Evakuieren

Auch am Samstag haben Tausende Menschen bei eisiger Kälte und ohne Nahrung auf eine Fortsetzung der Evakuierung in Aleppo gewartet. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, harrten Zivilisten und Kämpfer in dem noch immer zum Teil von Rebellen gehaltenen Viertel Al- Amiriyah auf der Straße oder in den Ruinen der zerbombten Häuser aus. Sie haben weder Lebensmittel noch Trinkwasser und ernähren sich lediglich von Datteln.

Von den ehemals neun Krankenhäusern der Stadt ist inzwischen nur noch eines in Betrieb. "Das Personal ist völlig erschöpft und Medikamente und medizinisches Material gehen zur Neige", schildert Marianne Gasser, die Leiterin der Delegation des Internationalen Komitees vom Rote Kreuz in Syrien, die dramatische Situation in Aleppo.