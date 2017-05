Albert Steinhauser neuer Grünen- Klubchef

Das Führungstrio an der Spitze der Grünen ist nach dem Rücktritt von Eva Glawischnig in der Vorwoche nun komplett. Nach der Kür von Ingrid Felipe als Bundessprecherin und Ulrike Lunacek als Spitzenkandidatin für die kommende Nationalratswahl ist am Mittwoch Albert Steinhauser zum neuen Klubchef im Parlament gewählt worden.