Alarmierende Zahlen: 7138 Drogenkriminelle in Wien

Die neuesten Zahlen zu Wiens Suchtgiftkriminalität alarmieren: Bereits in den ersten acht Monaten dieses Jahres registrierte die Polizei 8064 Straftaten. Was in der Statistik auffällt: Allein in diesen 240 Tagen waren bereits 1283 Nigerianer unter den Tatverdächtigen - im gesamten Vorjahr sind 1360 Nigerianer aufgeflogen.