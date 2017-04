Alarm um "Reifenplatzer" bei Abflug in Peking

Schrecksekunde für Passagiere und Besatzung auf dem AUA- Flug von Peking nach Wien am Samstag: Beim Start hörte der Kapitän der Boeing 767- 300 verdächtige Geräusche im Bereich der Flugzeugreifen. Ein Reifenplatzer wurde befürchtet - und die Einsatzkräfte am Airport Wien in Alarmbereitschaft versetzt. Die Landung klappte jedoch ohne Komplikationen, die Fluggäste konnten durchatmen.