Alarm bei den Bayern: "Müssen anders auftreten!"

Trotz zweier Siege zum Rückrundenstart herrscht Unzufriedenheit beim FC Bayern München. Man erwartet sich mehr von der Startruppe des deutschen Rekordmeisters. "Wenn wir in dieser Saison etwas erreichen wollen, dann müssen wir ganz anders auftreten als in den beiden letzten Spielen", stellt Flügelflitzer Arjen Robben klar. Im Video oben sehen Sie den 2:1- Sieg am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen!