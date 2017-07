Alarm am Airport Linz: Drohne traf fast Flugzeug

"Bei einem Zusammenprall mit mehr als 200 km/h sind wir Absturz- Kandidaten. So eine Drohne ist wie ein Geschoss", ist Co- Pilot und Fluglehrer Wolfgang O. (61) aus Linz erleichtert, dass er und der Pilotenschüler, der mit dem Flug seine Lizenz erneuerte, mit ihrer zweimotorigen Diamond Twin Star vier Minuten später gut gelandet sind.

Eine Diamond Twin Star Foto: Kronen Zeitung

"Am Radar sind die Drohnen nicht zu erkennen, und als wir sie sahen, wäre zum Ausweichen keine Zeit geblieben", erklärt der Profi- Flieger, der den Flughafen und die Polizei informierte. Die fahndete nach dem Piloten, der mit der Drohnen- Kamera den Anflug filmte - erfolglos.

Der Linzer Flughafen Foto: Flughafen Linz GesmbH

"In Flughafennähe ist das Fliegen mit Drohnen ausnahmslos verboten", mahnt Markus Pohanka von Austro- Control. "Wer eine Drohne, die mehr als 250 Gramm schwer ist, fliegen will, muss eine Ausbildung machen und das Fluggerät anmelden. Wer es illegal betreibt, riskiert bis zu 22.000 Euro Strafe." Für eine Gefährdung wie in Linz drohen bis zu zehn Jahre Haft! Übrigens dürfen Drohnen maximal 150 Meter hoch fliegen.

