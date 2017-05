Alaba schockt "Bullen" mit diesem Super- Freistoß!

Was für ein genialer Treffer von Alaba: In der Nachspielzeit im Schlager in Leipzig zirkelte er einen Freistoß perfekt ins Kreuzeck. Es war der Ausgleich zum 4:4 (91.). Der ÖFB- Teamspieler hält nun bei vier Liga- Saisontoren. Die Bayern siegten am Ende sogar noch 5:4 (1:2). Arjen Robben traf in der 95. Minute zum Siegtreffer für den Serienmeister, der beim zweitplatzierten Sensationsaufsteiger schon 1:3 und 2:4 zurückgelegen war.

Sabitzer unzufrieden mit Schiedsrichter- Leistung

"Die Niederlage schmerzt, das wäre das Highlight der Saison gewesen. Wir hätten uns gerne belohnt", sagte ein enttäuschter Sabitzer, der das 1:0 für die Leipziger erzielte (7. Saisontor). Unzufrieden war der Leipzig- Legionär mit der Leistung von Schiedsrichter Tobias Stieler: "Da waren ein paar fragwürdige Entscheidungen dabei. Bisschen komisch alles."

Trotz der bitteren Niederlage blickt er auf eine sensationelle Saison mit dem Aufsteiger zurück: "Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben." Am letzten Spieltag in einer Woche müssen die "Bullen" in Frankfurt ran, die Bayern beenden ihre Saison mit einem Heimspiel gegen Freiburg.

Was die beiden Trainer nach dem verrückten Spiel zu sagen hatten, sehen Sie hier im Video:

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 33 24 7 2 64 79 2. Leipzig 33 20 6 7 27 66 3. Dortmund 33 17 10 6 30 61 4. Hoffenheim 33 16 13 4 27 61 5. Hertha BSC 33 15 4 14 0 49 6. Freiburg 33 14 6 13 -15 48 7. Köln 33 11 13 9 7 46 8. Bremen 33 13 6 14 -2 45 9. Gladbach 33 12 8 13 -4 44 10. Schalke 04 33 11 9 13 5 42 11. E. Frankfurt 33 11 8 14 -7 41 12. Leverkusen 33 10 8 15 -6 38 13. Mainz 33 10 7 16 -9 37 14. Augsburg 33 9 10 14 -16 37 15. Wolfsburg 33 10 7 16 -17 37 16. Hamburg 33 9 8 16 -28 35 17. Ingolstadt 33 8 7 18 -21 31 18. Darmstadt 33 7 3 23 -35 24