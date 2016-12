Alaba auch 2016 wieder Kandidat für Weltauswahl

ÖFB- Star David Alaba hat auch heuer wieder die Chance, auf eine Einberufung in die Fußball- Weltauswahl des Jahres. Der Linksverteidiger von Bayern München ist einer von 20 Abwehrspielern, die auf der am Donnerstag veröffentlichten Kandidatenliste aufscheinen. Insgesamt 55 Spieler wurden nominiert, die Bekanntgabe der FIFA FIFPro World XI ist am 9. Jänner 2017 im Rahmen der Kür des Weltfußballers.