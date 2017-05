Aktivistinnen galoppieren wie Pferde durch Stadt

Die Künstlerin Anna Källblad ist berühmt für ihre Choreographien und Installationen, die Themen und Missstände am menschlichen Körper darstellen und Geschichten an verschiedenen Orten wiedergeben. "Wenn man die Stadt und ihren Skulpturenpark betrachtet, gibt es viele Statuen, auf denen Männer auf Pferden zu sehen sind. Die meisten Frauen hingegen sind nackt und ziemlich klein dargestellt", sagt Källblad gegenüber SVT News.

"Gegengewicht zu Horden von Männern"

Zusammen mit der Künstlerin Helena Byström will sie eine Debatte über den öffentlichen Raum anregen. "Ich habe immer wieder vorübergehende Veranstaltungen in der Stadt gemacht, wo die Leute, einige Jahre später, gesagt haben: 'Jedes Mal, wenn ich an diesem Ort vorbeikomme, denke ich an das, was passiert ist'", so Byström. Die Demonstration soll ein "Gegengewicht zu den großen Horden von Männern" sein, die die Stadt auf unterschiedliche Weise beeinflusst haben.