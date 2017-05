AK deckt auf: Wien um 27% teurer als München

Die AK verglich dabei 76 idente Marken- Lebensmittel bei vier Supermärkten in Wien und fünf in München. Der Preismonitor zeigt: Fast alle (73 von 76) verglichenen Lebensmittel sind in Wien teurer als in München. Nur zwei Lebensmittel waren im Schnitt in Wien billiger, eines kostete gleich viel. Die AK hat für ihren Vergleich Produkte im April bei Billa, Merkur, Spar und Eurospar in Wien und bei Edeka, Rewe, Real, Hit und Kaufland in München unter die Preislupe genommen.

Lohnniveau in Deutschland höher

Wird die unterschiedliche Umsatzsteuer herausgerechnet, kostet der Einkaufskorb in Wien noch immer um knapp 24 Prozent mehr. Die Umsatzsteuer für Lebensmittel beträgt bei uns zehn Prozent, für Getränke und andere Waren 20 Prozent; in Deutschland sieben bzw. 19 Prozent. Nicht vergessen werden sollte dabei auch, dass das Lohnniveau in Deutschland höher als in Österreich ist.

Cremissimo- Eis in Wien gar um 99 Prozent teurer!

Ein paar interessante Preisvergleiche: 900 ml Cremissimo- Eis (Erdbeer- Baiser Kuss) kostet in Wien 4,49, in München 2,26 Euro - das bedeutet eine Differenz von 99 Prozent! Eine Packung Butterkeks der Firma Leibnitz (200 Gramm) kostet in Wien 2,04, in München 1,05 Euro - eine Differenz von 94 Prozent.

Den AK- Preismonitor "Marken- Lebensmittel Wien- München" ist unter wien.arbeiterkammer.at abrufbar.