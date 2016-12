Afghanistans erste Kampfpilotin bittet um US- Asyl

In ihrer Heimat Afghanistan wurde sie als erste Luftwaffenpilotin des Landes gefeiert. Jetzt hat die 25- jährige Niloofar Rahmani um Asyl in den USA ersucht. Die Pilotin habe gerade ein 15- monatiges Training in den USA absolviert und weigere sich nun, nach Afghanistan zurückzukehren, berichteten US- Medien am Weihnachtswochenende. Grund für den Asylantrag seien unter anderem Todesdrohungen der radikalislamischen Taliban gegen die junge Frau, hieß es.