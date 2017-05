Afghanistan: Bereits über 90.000 Kriegsflüchtlinge

Die Gefechte zwischen radikalislamischen Taliban und Sicherheitskräften haben seit Jahresbeginn bereits mehr als 90.000 Menschen in Afghanistan in die Flucht getrieben - das berichtet die UN- Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) am Montag. In 29 der 34 Provinzen gebe es Zwangsvertreibung.