Afghanen als Großdealer: Mit 50.000 Euro gefasst

Die Ermittlungen waren laut krone.at- Informationen ins Rollen gekommen, nachdem ein Geschäftspartner des Drogenrings den Fahndern in Graz ins Netz gegangen war. Der Verdächtige sitzt nun in der Justizanstalt Jakomini ein. Im Zuge der Einvernahmen packte er über seine Lieferanten aus, die drei Afghanen gerieten ins Visier der Ermittler. Die Beamten des Landeskriminalamtes setzten sich daraufhin mit den Kollegen in Wien in Verbindung.

Koordinierter Zugriff in Wien

Gemeinsam wurde der koordinierte Zugriff an zwei Adressen in Favoriten und der Brigittenau geplant. Auch die Sondereinheit WEGA war im Einsatz, als die Wohnungen der Verdächtigen am Dienstag zeitgleich um 7 Uhr früh gestürmt wurden. Die drei 21- Jährigen, die seit 2016 intensiv mit Drogen gehandelt haben dürften, wurden von den Einsatzkräften überrascht und festgenommen.