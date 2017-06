Afghane stößt Schwangere aus Fenster im 2. Stock

Ein 23 Jahre alter Afghane hat am Sonntagabend seine schwangere 17- jährige Freundin in Wien- Hernals aus einem Fenster im zweiten Stock eines Wohnhauses gestoßen. Die junge Frau erlitt Prellungen und Abschürfungen und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige tauchte unter. "Nach ihm wird gefahndet", sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Montag.